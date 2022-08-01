Sarıyer'de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 10 yaralı

01.08.2022 01:15
Sarıyer'de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yolcu minibüsünün aniden yolan çıkan cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yolcu minibüsünün aniden yolan çıkan cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmakta olan 34 GU 4970 plakalı lüks cip durması gerekirken aniden yola çıktı. Cipin aniden yola çıkmasıyla caddeden geçmekte olan 34 M 2001 plakalı ve içerisinde yolcu bulunan minibüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cipe arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle lüks cip kullanılamaz hale gelirken, minibüsün ön camı paramparça oldu.

"Can kaybı yok çok şükür"

Yaşanan kazayla ilgili konuşan Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya, "Cip olan araç yan yoldan çıkış yapıyor. Tali yoldan anayola bu şekilde çıkamaz. Durmadan, sol tarafına hiç bakmadan yola çıktığı için bizim minibüsümüz de yoldan gelirken yan tarafından ona çarpıyor. Toplam 12 yolcu varmış. Zaten bizim o koltuklar frene bastığın an koltuktan fırlatıyor. Şoför de yaralandı ama şu an durumu iyi. Ağır yaralı yok, çocuk da minibüsteydi onun da durumu iyi. Can kaybı yok çok şükür, yaralılarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Minibüs şoförü panik yapmadan frene bastı"

Olay anında minibüs içerisinde bulunan yolculardan Remzi Yolcu, "Minibüs zaten yolunda, normal hızında gidiyordu. Cip bir anda yola çıkınca şoför arkadaş da panik yapmadan frene bastı. Ama o cipin önündekinin frene basması her şeyi alt üst etti. Ben ayaktaydım, omzumu vurdum ayakta tedavi gördüm ağır bir şeyim, bir sıkıntım yok. Ama birkaç yaralı vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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