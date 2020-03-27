İstanbul'un sembol noktalarında sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı boş kaldı. Haliç Köprüsü üzerinden geçen araçların azlığı ise dikkat çekti.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul'un en işlek noktaları boş kaldı. Birçok esnafın da kepenk indirdiği görüldü.

EMİNÖNÜ TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ VE ÇARŞISI BOMBOŞ KALDI

Yerli ve yabancı tüm turistlerin göz bebeği olan Eminönü Çarşısı boş kaldı. Bundan 1 ay öncesine kadar adım atmakta zorlanılan caddede şimdilerde ise sessizlik hakim. Eminönü ile bütünleşen tarihi balıkçı teknelerinin önünde kimsemin olmaması da dikkat çekti. İstanbul'un sembol noktası Tarihi Galata Köprüsü ile bütünleşen balıkçıların köprü de balık tutmadığı gözlendi. Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin önü ile hemen yakınındaki otobüs durakları da sükunete büründü. Eminönü iskelelerin önünde hiç kalabalık görülmezken, arabalı vapur iskelesi de bu boşluktan nasibini aldı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇEN ARAÇLAR PARMAKLA SAYILIYOR

Fatih'ten Beşiktaş, Beyoğlu tarafına geçmek için Haliç Köprüsünü kullanan araçların azlığı dikkat çekti. Haliç Köprüsü'nden geçen araç sayısının parmakla sayılabilecek kadar az olduğu görüldü.

"BİR ASIRDIR BU ÇARŞI BÖYLE GÖRÜLMEMİŞTİR"

Satışlarının virüsten dolayı büyük oranda etkilendiğini ifade eden Hasan Öner, "Benzeri eşi görünmez ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. İnşallah iyi olur düzelir bu durum bekliyoruz. İşler yok, tezgahımızı açmadık. Dükkanı açıyoruz, havalandırıyoruz temizlik yapıyoruz. Kiralarımız geldi. 15 çalışanımız vardı çoğunu evde bekletiyoruz. Halk sokağa çıkamıyor aslında bizimde çıkmamamız gerekiyor. Bir asırdır bu çarşı böyle görülmemiştir" diye konuştu.

"İSTANBUL DEĞİLMİŞ GİBİ BURASI"

Çok uzun süredir Eminönü'nde yaşadığını ve ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyen Ramazan Demir, " 25 yıldır bu semtte yaşıyorum alışık olmadık bir manzara oldu. Burası İstanbul değilmiş gibi umarım en erken sürede düzelir bu durum" dedi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)