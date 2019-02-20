"İstanbul'un Sesleri"ni Keman Virtüözü Ayla Erduran Sohbeti ve Müziğiyle Dillendiriyor

" İstanbul'un Sesleri" başlığını taşıyan dizinin ilk konuğu olan keman virtüözü Ayla Erduran, sohbetin ardından kısa bir dinleti sunacak. Etkinlik Pera Müzesi Oditoryumu'nda 26 Şubat Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde kısa bir süre önce hayata geçirilen "İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı'nın (İMAP) düzenlediği "İstanbul'un Sesleri" başlıklı söyleşi dizisinin ilk konuğu keman virtüözü Ayla Erduran olacak. Cihat Aşkın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Ayla Erduran, sanat geçmişini 1950'lerden itibaren Türkiye'de Klasik Batı Müziği'nin gelişimi ile birlikte ele alacak, kendi hocalarına, dönemin ustalarına, akademik kurumlara ve sanat ortamına ilişkin yorum ve aktarımlarda bulunacak. Sohbetin ardından gerçekleştirilecek dinletide sanatçıya, Cihat Aşkın ve Eren Aydoğan eşlik edecek. Etkinlik, 26 Şubat Salı günü, saat 18.00'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz gerçekleşecek.

Yıl boyunca düzenlenecek bu söyleşi dizisi, müzikten edebiyata, tiyatrodan güzel sanatlara, kültür ve sanatın çeşitli alanlarından bir dizi sanatçıyı ağırlayacak; bu süreçte döneme ışık tutan zengin bir görüntü ve ses arşivinin oluşmasına katkıda bulunacak. "İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı, bu söyleşilerin ışığında, geride anı kitapları, besteler ve eserler bırakan kültür ve sanat insanları kadar, kendini tümüyle öğrenci yetiştirmeye vakfeden Cumhuriyet döneminin ilk hocalarını da anmış ve kayda geçirmiş olacak. Osmanlı'dan Cumuhuriyet'e geçiş sürecinde her biri önemli bir misyon üstlenen bu hocaların yetiştirdiği öğrenciler, bugün günümüzün ustaları, sanat alanının en önemli temsilcileri arasında yer alıyor.