Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Şile İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İlhan...

İstanbul'un Şile İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İlhan...

33 dakika önce

İstanbul'un Şile ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı.

İstanbul'un Şile İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İlhan..., System.String[]
İstanbul'un Şile ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhan Ocaklı 12 bin 69, İYİ Parti adayı Rahmi Çakar 7 bin 404, CHP adayı Ali Şecaattin Güney 2 bin 482 oy aldı.

Ocaklı'nın öz geçmişi

Ocaklı, 1972 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Akyazı'da tamamlayan Ocaklı, 1989 yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Ocaklı, üniversite öğrenimini Almatı İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

İlhan Ocaklı, ikinci üniversite olarak halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Ticaretle uğraşan Ocaklı, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: AA

İlhan Ocaklı, AK Parti, Şile, İstanbul, Güncel
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