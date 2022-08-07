Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı

07.08.2022 20:25
Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece Silivri sahilinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek karşılıklı küfürleşme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken bir başka şahıs da yerde yatan şahsın kafasına sandalye fırlattı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri sahilinde iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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