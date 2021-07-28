İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı - Son Dakika

Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri Dünya Hepatit Günü dolayısıyla sarıya büründü.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi, FSM ve YSS köprüleri bu kez de Dünya Hepatit Günü için renklendirildi.

Galata Kulesi'nde yapılan ışıklandırma çalışması ile kule sarı renkle kaplanırken, FSM ve YSS köprüleri de hastalığın simge rengi olan sarı renkle aydınlatıldı.

FSM Köprüsü'nde oluşan görsel şölen Beykoz'dan görüntülendi.