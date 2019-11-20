Son Dakika Haberleri: İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü
Son Dakika Güncel İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü - Son Dakika

İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin kabul edilişinin 30'uncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız çocukların durumları hakkında farkındalık oluşturmak için harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, İstanbul'un simgeleri olan boğaz köprüleri ve Galata Kulesi'ni mavi renk ile ışıklandırdı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı. Vatandaşlar ise mavi renk ile ışıklandırılan mekanların fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

(İHA)

İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Hercai dizisinde başrol oyuncuları 6 saat boyunca yağmur altında kaldı İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 05:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]