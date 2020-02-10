İSTANBUL'UN SİMGELERİ EPİLEPSİ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'UN SİMGELERİ EPİLEPSİ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

İSTANBUL'UN SİMGELERİ EPİLEPSİ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ

31 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHAİstanbul'un simgeleri, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla mor renge büründü.

İSTANBUL'UN SİMGELERİ EPİLEPSİ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul'un simgeleri, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla mor renge büründü.

10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı.

Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görülen epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, "Epilepsi İçin Bak" projesiyle hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (drone görüntüsü)


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
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