İstanbul'un simgeleri epilepsi için mor renge büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un simgeleri epilepsi için mor renge büründü - Son Dakika

İstanbul'un simgeleri epilepsi için mor renge büründü

14 dakika önce

İSTANBUL'un simgeleri, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla mor renge büründü.

İstanbul'un simgeleri epilepsi için mor renge büründü, System.String[]
İSTANBUL'un simgeleri, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla mor renge büründü.

10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı.

Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görülen epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, "Epilepsi İçin Bak" projesiyle hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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