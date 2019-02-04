Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Simgeleri "Mavi-turuncuya" Büründü

İstanbul'un Simgeleri "Mavi-turuncuya" Büründü

26 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

İstanbul'un Simgeleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlar dünya genelinde kampanyalar düzenliyor.

Kampanyalarda her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser konusunda toplumların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Galata, Selim, Güncel
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