Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Simgeleri "Mavi-turuncuya" Büründü - İstanbul

İstanbul'un Simgeleri "Mavi-turuncuya" Büründü - İstanbul

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlar dünya genelinde kampanyalar düzenliyor.

Kampanyalarda her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser konusunda toplumların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Galata, Selim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Barıştı Ünlü Spiker Emre Gönlüşen, Kanser Olduğunu Açıkladı

Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Bir İlçe Diken Üstünde! 600 Kişi Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Simgeleri "Mavi-turuncuya" Büründü - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]