İstanbul'un simgeleri 'mavi-turuncuya' büründü
1 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve Galata
Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:50
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