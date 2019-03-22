Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Simgeleri Maviye Büründü

İstanbul'un Simgeleri Maviye Büründü

29 dakika önce

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle süslenen ve İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi mavi renge büründü. Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla yapılan uygulamada gece boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de sabah güneş doğana kadar mavi renk ile aydınlatılacak. Birleşmiş Milletler (BM), 1993 yılında dünyadaki su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması amacıyla 22 Mart'ı Dünya Su Günü olarak ilan etti. Her 3 yılda bir farklı şehirlerde toplanan Dünya Su Konseyi; dünya genelinde artan su sıkıntısını, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olarak görüyor. Dünya Su Konseyi 2009 toplantısı, geniş bir katılımla İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Galata, İstanbul, Güncel
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