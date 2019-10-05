Son Dakika Haberleri: İstanbul'un simgeleri Serebral Palsi'ye dikkat çekmek için yeşile bürünecek
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İstanbul'un simgeleri Serebral Palsi'ye dikkat çekmek için yeşile bürünecek

1 saat önce

İstanbul'un sembol yapılarından olan Galata Kulesi ile boğaz köprüleri, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla 6 Ekim Pazar akşamı yeşil renk ile aydınlatılacak.

İstanbul'un simgeleri Serebral Palsi'ye dikkat çekmek için yeşile bürünecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği, (SERÇEV) Serebral Palsi hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir etkinlğe imza atıyor.

Dünya genelinde Ekim ayının "Serebral Palsi Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmesi nedeniyle, İstanbul'da da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekilecek.

6 Ekim Pazar akşamından 7 Ekim Pazartesi sabahına kadar, İstanbul'un sembol eserlerinden olan tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil renkte aydınlatılacak.

Beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi, çocuklarda özellikle bebeklik döneminde beyin ve vücudun irtibatını bozan bir hastalık olarak biliniyor. Bu da vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkiliyor. Hastalık yaş büyüdükçe ilerlemiyor.

İstanbul, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
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