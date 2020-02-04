İstanbul'un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü - Son Dakika

İstanbul'un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ni mavi ve turuncu renk ile aydınlattı.

İstanbul'un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ni mavi ve turuncu renk ile aydınlattı.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve uluslararası ortak kuruluşlar, her yıl milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, İstanbul'un sembolü olan Tarihi Galata Kulesi'ni mavi ve turuncu renklerle aydınlattı. Galata Kulesi'nin aydınlatılma çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapıldı.

"BUNUN İÇİN BİLGİLENDİRMEDE ÖNEMLİ"

Galata Kulesi'ni gezmeye gelen Merve Bozkurt isimli vatandaş bilgilendirmenin önemli olduğunu ifade ederek "Bence çok güzel bir farkındalık. Hastalık açısından oldukça önemli ama bunun için bilgilendirme de önemli. Bence güzel yani. Mesela buradan geçen çoğu insan bunun farkında değil büyük ihtimalle. Bu konu üzerinde bilinçlendirme gerçekleştirilebilir amacına yönelik olursa daha iyi olur bence" şeklinde konuştu.

"TOPLUMUN BİLGİLİ OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Farkındalığın önemli olduğunu söyleyen Agit Çoktan isimli bir vatandaş ise, "Bence Büyükşehir Belediyesinin ya da belediyelerin böyle bir şey yapıp insanları bilgilendirmesi, farkındalığın artması güzel. Çünkü kanser hastalığı günümüzde tedavisi zor olan bir hastalık. İnsanların, toplumun hepsinin bu konuda bilgili olması gerekiyor. Toplumun bilgili olması açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatılma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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