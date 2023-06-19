İstanbul'un simgesi olan Haliç'te su rengi kahverengiye döndü - Son Dakika
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İstanbul'un simgesi olan Haliç'te su rengi kahverengiye döndü

19.06.2023 11:53

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü ve kötü koku yayıldığı gözlendi. Haliç çevresinde oturan vatandaşlar, temizlenmesini istiyor. Kıyıda çöplerle kaplanan Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

İstanbul Haliç''''''''te suyun rengi kahverengiye döndü

VATANDAŞLAR KOKUDAN RAHATSIZ

Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

İstanbul Haliç''''te suyun rengi kahverengiye döndü

"ÖZELLİKLE SABAHLARI YOĞUN ŞEKİLDE HİSSEDİYORUZ"

Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

İstanbul Haliç''te suyun rengi kahverengiye döndü

"ÇOCUKLARIMI GETİREMİYORUM"

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Fikri : Înğiliz Elçiyle Haliç kenarında bir Balık yesin.. Ozaman Anlar EKO, Haliç kokuyor mu.. Kokmuyor mu.. Yoksa Haliç kokmuş, VIZ GELİR, TIRIS GİDER.. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: İstanbul halkı son üç seçimde Ekrem Başkan'a güven oyu verdi..gerisi hikaye , boş teneke çok ses çıkarır misali algılara karnı tok İstanbul halkının. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Nurcan DEMİREL: Herşey çok güzel olacak derken yanlış anlaşıldı sizin için değil BENİM İÇİN HEYŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DEDİM vede oluyor dedi :=)))) Vahhh benim İSTANBULUMA aşık olduğum şehir 3 5 yılda ne hale geldi Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam İstanbul'un simgesi olan Haliç'te su rengi kahverengiye döndü - Son Dakika


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