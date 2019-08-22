İstanbul'un startup'larında iki kat artış hedefleniyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "BTM'nin yeni yerleşkesinde 130 startup bulunuyor. En kısa zamanda bu yerleşkede 250 startup'ın üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.



Ekonominin gelişmesinde önemli bir yer tutan yeni girişimlerin sayısının artması amaçlanıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) startup sayısını 130'dan 250'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. İHA'ya açıklamalarda bulunan Avdagiç, Türkiye'de girişimci ve startup sayısının artması gerektiğine inanan bir düşünceyle bu yola çıktıklarını söyleyerek, "Daha önceden kurulmuş bir vakfımız vardı. Bu vakıfla beraber startup sayısını arttırmak ve nitelik ile nicelik olarak imkanları daha öte bir noktaya taşımak için bir adım attık. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)'nin yeni yerleşkesinde mekan olarak yüzde 100 büyüdük. Bu yerleşkede şuanda 130 civarında startup bulunuyor. En kısa zamanda bu yerleşkede 250 startup'ın üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.



"Türkiye'nin startup'ları 20 binlere çıkması gerekiyor"



'BTM 1000' diye bir sloganlarının olduğunu hatırlatan Avdagiç, "Bu kapsamda bin startup hedefimiz bulunuyor. Şuanda Türkiye'de 7 bine yakın startup bulunuyor. Bu çok düşük bir sayı. Türkiye'nin bunu mutlaka 10 bin ile 20 binlere çıkarması gerekiyor. Bu konuda Türkiye, dünyada yeni fikirlerin ticaretle buluşması için iddialı bir konumda olsun. Bu konuda yeni unicorn girişimlerin çıkması için kuvvetli bir altyapıya ihtiyacımız var. Bütün bunları içeren bir yaklaşımla buradayız. Her türlü fikri, hayali olan tüm yaklaşımları hayata geçirmek için gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Bizim bu yaklaşımımızla Türkiye şuanda bulunduğu konumdan çok daha iddialı bir konuma gelecektir" açıklamalarında bulundu.



"İstanbul'da bu girişimcilik üzerine bir platform oluşturmaya çalıştık"



Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) destekledikleri bir merkez olduğunu aktaran Avdagiç, "Dolayısıyla biz İstanbul'da bu girişimcilik üzerine bir platform oluşturmaya çalıştık. Burada İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın çok ciddi bir katkısı var. Tabi ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de bizi destekliyor. Bütün bu paydaşların verdiği destekle ortak bir havuz içerisinde onlarla beraber oluşturacağımız bir sinerjiyle gençlerimize bütün imkanları sunuyoruz. Ama gençlerden de gayretli ve pes etmeye bir yaklaşım bekliyoruz. Başarısız olmaktan da korkmamalılar. Belki bir kere iki kere başarısız olacaklar ama elinde sonunda mutlaka hem kendileri için hem ülkemiz için çok önemli hedeflere ulaşabileceklerini öngörüyorum. Türk insanın da bu konuda kabiliyet var. Biz bu kabiliyeti hayata geçirmek için imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Biz ve bizim gibi birçok yerde gün geçtikçe imkanların sayısı artıyor" diye konuştu.



"İstanbul'u startup konusunda çekim gücü yapmaya çalışıyoruz"



Türkiye'deki startup sayıları çok hızlı bir şekilde artacağını ümit ettiğini dile getiren Avdagiç, "Bu konuda ülkenin katma değerine ciddi bir şekilde katkı yapacaklar. Bizden kat kat küçük ülkeler, sadece startupların vasıtasıyla her sene ülkeye 10 milyar dolar gelir getiriyorlar. Biz bu konuda iyi bir alt yapı oluşturup, gençlerimizin bu işi başarabilecekleri konusunda onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u startup konusunda çekim gücü yapmaya çalışıyoruz. Bir çekim merkezi yaparsanız, sizin dışınızdaki birçok ülkelerden de buraya gelirler" şeklinde konuştu.



"İstanbul'un Türkiye'nin en önemli çekim gücü olabileceği kanaatindeyiz"



Avdagiç, gelişmiş ülkelerde çekim merkezlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Onlar bütün önemli fikirleri ve girişim yapma kabiliyeti olan insanları kendilerini çekiyorlar. Daha sonra ise onları köpürtüp, büyütüp ete kemiğe büründürüp ticarileşmesini sağlıyorlar. Biz işte bu konuda İstanbul'un Türkiye'nin en önemli çekim gücü olabileceği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün bu paketin içinde bir modül, ona konsantre bir faaliyet görmemek lazım. Arkadaşlarımızın da dünyada ki en etkin yapıyı görmeleri açısından oda önemli bir faaliyet olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL