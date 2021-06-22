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İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi "Stresle gelmesinler" - Son Dakika

İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi "Stresle gelmesinler"

22.06.2021 10:17

İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi "Stresle gelmesinler" İstanbul'un stresinden sıkılan vatandaşlar Tekirdağ'daki mor tarlalara akın ediyor.

İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi "Stresle gelmesinler"

TEKİRDAĞ - İstanbul'un stresinden sıkılan vatandaşlar Tekirdağ'daki mor tarlalara akın ediyor. Tarla sahibi uyarılarda bulunarak,"Tek isteğimiz buraya stresle gelmesinler" dedi.

Tekirdağ Lavanta Günler sona ererken, kırsal bölgedeki mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarlayı Tekirdağlılardan daha çok şehirden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbullular ziyaret ediyor. İstanbul'un stresinde kaçan vatandaşlar, soluğu mavi ile yeşilin buluştuğu doğa harikası Tekirdağ'ın mor tarlalarında alıyor. 7 dönümlük arazide lavanta ekerek tarlanın işletmeciliğini yapan Hakan Turgut ise, "Tek isteğimiz buraya stresle gelmesinler" dedi.

Tarlanın sahibi ve işletmecisi Hakan Turgut mor tarlayla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul'dan yoğun bir şekilde ziyaretçi geldiği ifade ederek, "Açılışımıza özel lavanta şenliği vardı. Lavanta şenliği bitti ama tarlamızın morluğu görüldüğü gibi devam ediyor. Lavanta turizminin popülaritesi çok arttı. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu İstanbul ve şehir dışından geliyor. İstanbul'a daha yakın olduğumuz için ziyaretçiler geliyor. Tarlamız Temmuz'un onuna kadar ziyarete açık olmaya devam edecektir. Buyursunlar gelsinler, güzel fotoğraflar çeksinler. Tek isteğimiz onlardan, dışarıdan stres getirmesinler. Herkesi bu temiz havada fotoğraf çekilmek için, çay, kahve içmek için vatandaşlarımız pandemiden sonra kendilerini dışarı atmışlarken, gelip burayı görmelerini isteriz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Nina Kirilova, "Çok sempatik bir yer yapmışlar. Enerji dolu gerçekten. Stresi bırakıp da gelmek lazım. Harika. İstanbul'dan geliyorum. İmkanı olanlar mutlaka gelip görmeli. Çok güzel. Burası çok büyük bir alana yayılmış. Tamda mevsimi şuanda" dedi.

Mor tarlayı görmek için İstanbul'dan gelenlerden Didem Üreşan ise, "İstanbul'dan geliyorum. Senelerdir Şarköy'e gidip geliyorum ama bahçeleri ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler
İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi Stresle gelmesinler

Tekirdağ, İstanbul, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un stresinden kaçan soluğu burada alıyor: Tarla sahibi 'Stresle gelmesinler' - Son Dakika


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