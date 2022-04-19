İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: "Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı" - Son Dakika
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: "Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı"

19.04.2022 15:25

İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı Gönülal: "Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı"KIRKLARELİ Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limanda bulunan balıkçı barınakları, tekneler ve işleteler zarar gördü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı

Gönülal: "Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı"

KIRKLARELİ Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limanda bulunan balıkçı barınakları, tekneler ve işleteler zarar gördü. Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal barajı zamanında boşaltıldığı zaman böyle bir felaketin yaşanmayacağını belirterek "Barajın suyunu önceden salmadılar. Gelen pislikler dereyi tıkadı. Su geriye tepti vaziyet bu. Daha sonra su buradan limana gitti" dedi.

Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi'ne ulaşan taşkın suları, ardından limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı ve bazı işyerlerini su basmıştı. Bölgede çalışma başlatıldı.

"Baraj zamanında boşaltılmadı ve bu felaket yaşandı"

Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal felaketin Kazandere Barajının zamanında boşaltılmadığı için olduğunu belirterek, " Taşkın anı buradaydım. 3 - 4 gündür yağmur yağışı vardı. Barajlar zaten ful doluydu. Fakat bunları düzenli ve kontrollü salmadıkları için felaket yaşandı. Taşkınla gelen pislik dereyi tıkadı. Tıkanınca su geri tepmeye başladı. Suyun tepmesiyle tarlalara, teknelere ve işletmelere zarar verdi. Zararın çoğu Kazandere Barajı mevkiinde ve Papuçdere Barajı tarafında yok. Teknemi kurtarmak için 2, 3 defa dereye girdim. Masa ve sandalyelerimin hepsi denize sürüklendi. Çok korktuk. Çizmeleri giyip kepçe ile işletmeme geldim hemen" dedi.

Barajı zamanında boşaltıldığında böyle bir felaketin yaşanmayacağını söyleyen Ahmet Gönülal "Barajın suyunu önceden salmadılar. Gelen pislikler dereyi tıkadı. Su geriye tepti vaziyet bu. Daha sonra su buradan limana gitti. Şuanda temizlik çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı
İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı
İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı
İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı

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Kazandere Barajı, Kırklareli, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: 'Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı- Gönülal: "Kazandere barajı zamanında boşaltılmadı" - Son Dakika
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