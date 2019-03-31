Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı.

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Keskin 77 bin 648, CHP adayı Ayhan Koç 20 bin 770, HDP adayı Nihat Akdoğan 13 bin 713 oy aldı.

-Keskin'in öz geçmişi-

Keskin, 1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yapan Keskin, 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüten Keskin, 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdüren Keskin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: AA

İstanbul, Keskin, AK Parti, Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:35:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]