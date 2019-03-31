İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
1 saat önce
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı.
İstanbul
'un Sultanbeyli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Keskin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Keskin 77 bin 648, CHP
adayı Ayhan Koç
20 bin 770, HDP
adayı Nihat Akdoğan
13 bin 713 oy aldı.
-Keskin'in öz geçmişi-
Keskin, 1972 yılında Erzincan
'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yapan Keskin, 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler
Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüten Keskin, 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdüren Keskin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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