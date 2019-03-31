İstanbul'un Sultangazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdurrahman Dursun kazandı.
İstanbul
'un Sultangazi
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Abdurrahman Dursun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Dursun 140 bin 694 oy aldı.
-Dursun'un özgeçmişi-
1972 yılında Adıyaman
'da doğan Dursun, ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nden mezun oldu. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:15 Kaynak: AA
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