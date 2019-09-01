İstanbul'un sürücüsüz metrosuna milli çözüm
3 saat önce
Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor.
Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor. Bu kapsamda dünyada sadece 5-6 firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59
Vedat Muriqi milli takıma davet edildi Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı? Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı