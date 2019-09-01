Son Dakika Haberleri: İstanbul'un sürücüsüz metrosuna milli çözüm
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İstanbul'un sürücüsüz metrosuna milli çözüm

3 saat önce

Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor.

İstanbul'un sürücüsüz metrosuna milli çözüm, System.String[]

Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor. Bu kapsamda dünyada sadece 5-6 firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59 
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