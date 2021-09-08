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İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI - Son Dakika

İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI

08.09.2021 15:34

İSTANBUL'da taksicilik yaparak geçimlerini sağlayan bir grup sürücü, çeşitli enstrümanların bulunduğu ritim ve perküsyon atölyesinde enstrümanlar çalarak stres attı.

İSTANBUL'da taksicilik yaparak geçimlerini sağlayan bir grup sürücü, çeşitli enstrümanların bulunduğu ritim ve perküsyon atölyesinde enstrümanlar çalarak stres attı.

İsimleri son zamanlarda yolcularla tartışmalara karışan İstanbul'daki taksi sürücüleri, Üsküdar Şenol Güneş Park'ında bir araya geldi. Vokal sanatçısı Kaan Şolcum eşliğinde toplanan sürücüler burada çeşitli enstrümanlar çaldı. Park içerisinde kurulan ritim ve perküsyon atölyesinde darbuka, def, marakas ve düdük gibi enstrümanlar çalarak maharetlerini sergileyen taksi sürücüleri stres attı. Taksicilere destek olmak için düzenlenen etkinliğin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.

ATÖLYEDEKİ TEK AMACIMIZ TAKSİCİLERİMİZİN STRES ATMASINI SAĞLAMAK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Adayı Zeynep Kılıç, taksicilere destek olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kılıç, Taksi sürücülerimiz stresli bir iş yaptıkları ve zaman konusunda sorun yaşadıkları için bu etkinliği düzenledik. Şu an başkan adayı olarak etkinliğe katılıyorum. Ancak başkan adayı olduktan sonra da bu etkinlikler devam edecek. Zaman zaman böyle etkinlikler düzenleyeceğiz. Trafikten ve müşterilerden zaman ayıran taksi sürücüleri etkinliğimize katıldı. Atölyedeki tek amacımız taksicilerimizin stres atmasını sağlamak. Taksicilerimiz özellikle son zamanlarda sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Bu anlamda da kimse taksicileri dinlemiyor. Bu nedenle taksi sürücülerinin eğlenmesi için biz de böyle bir etkinlik düzenledik dedi.

BU ETKİNLİK TAKSİCİLER OLARAK ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ

Kentte 33 yıldır taksicilik yapan Turan Polat, etkinliğin stresini gidermesinde çok etkili olduğunu aktardı. Polat, Çok iyi geldi bize. Burada 15-20 dakika kalınca dahi rahatlıyoruz. Bu etkinlik taksiciler olarak çok hoşumuza gitti. Çok stres attık. Ancak İstanbul trafiğinde yoğunluktan dolayı bir sorunumuz var. Bu nedenle müşteriler bizden şikayetçi oluyor. Bu konuya ilişkin bir çözüm bulunursa İstanbul'un trafiği de eski haline döner. Biz de artık daha rahat oluruz diye konuştu.

Taksi şoförlüğü yapan Erkan Karaarslan da, Bizim için hoş bir etkinlik oldu. Taksi sürücüleri olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. En azından gündem değişiyor. Biraz stres atmış oluyoruz. Taksi sürücüleri olarak kafamız dağılıyor ifadesini kullandı.

İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI
İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI

Şenol Güneş, İstanbul, Üsküdar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'UN TAKSİ SÜRÜCÜLERİ ENSTRÜMAN ÇALARAK STRES ATTI - Son Dakika
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