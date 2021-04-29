İstanbul'un "tam kapanma" trafiği bu merkezden izleniyor - Son Dakika

Tam kapanmaya kısa bir süre kala megakent trafiğinde oluşan yoğunluk İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden izleniyor. Yaklaşık bin kamerayla trafiği izlediklerini belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Bunlar geçici yoğunluklar, kapanmadan hemen öncesine kadar bu yoğunluklar devam edecek. Her kes bir yere ulaşmaya çalışıyor biraz sabırlı olmak zorundayız" dedi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında tam kapanma kararı sonrası son günlerde megakentte trafikte yoğunluğu yaşanıyor. Bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak olan kapanmaya bir saat kala İBB Ulaşım Yönetim Merkezi de megakentin trafiği anlık olarak izlenip, olumsuz olaylara karşı önlemler alınıyor. Merkez çalışanları kaza yada çeşitli olumsuzluk durumlarında sabit noktalarda bekleyen ekipleri bilgilendirerek olaylara hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"İstanbul ulaşımının, trafik sıkışıklığının çözümü; toplu ulaşım"

Merkezde trafiğin 24 saat anlık olarak takip edildiğini ifade eden İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Araç sayısı günden güne artıyor. Bir yıllık süreçte yaklaşık 300 bin tane araç İstanbul trafiğine katılmış durumda. Bunu nasıl yönetiyoruz; öncelikle kapasiteyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Yol aksının kısıtlığı var, yoğunlukları bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yeni yol, kavşak ve akışı hızlandıracak yöntemler buluyoruz ve bunları uyguluyoruz. Her gün sahada kara yolu ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. İstanbul ulaşımının, trafik sıkışıklığının çözümü ne derseniz, toplu ulaşım. İBB'nin en büyük motivasyonu toplu ulaşımı daha kaliteli, daha her yere ulaşan bir sistem haline getirmek. 24 saat trafiği izliyoruz, vardiyalı şekilde çalışıyoruz. İstanbul'un trafiğini yaklaşık 700 kişiyle yönetiyoruz. Hem telefon hem bilgisayar başında trafik yönetimini yapıyoruz. Yaklaşık bin kamerayla İstanbul'un trafiğini gözlemliyoruz. Herhangi bir sorun ortaya çıktığında bunu ilgili birimlere bildiriyoruz hemen önlemler alıyoruz. Dolayısıyla İstanbul trafiğinin yönetildiği, denetlendiği, iletişiminin kurulduğu bir merkez burası" dedi.

"On dakikalık bir süreç içinde biz bütün kazalara müdahale edebiliyoruz"

Trafik yoğunluğunun nedenlerinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Cihan, "Farklı senaryolar çalışıyoruz. Bir kaza varsa hemen çekicilerimizi yönlendiriyoruz. İstanbul'un farklı noktalarında hazırda bekleyen en çok kazaların olduğu noktalarda çekicilerimiz var. Bize bildirildiğinde ya da kameralardan gördüğümüzde o çekicilerimizle o araçları yol kenarına alıyoruz. Kaza noktası yakında bir yerdeyse maksimum 2 dakika içerisinde oraya müdahale edebiliriz ama maksimum olarak da on dakikalık bir süreç içinde biz bütün kazalara ya da yol kenarına alınması gereken araçlara müdahale edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bunlar geçici yoğunluklar"

Tam kapanma öncesi oluşan yoğunluklarla ilgili konuşan Cihan, "Bunlar tahmin edilemeyen trafik sıkışıklıkları, kapanma olacağı zaman artık bunu öğrendik. Kapanma öncesinde trafik yoğunlukları oluyor. Gerek saatlik kapanmalarda ya da şimdi ki gibi daha uzun kapanmalarda da bu anlamda trafik yoğunluğu yaşıyoruz maalesef. Ama bunlar geçici yoğunluklar biz bu esnada bu merkezden ne yapıyoruz, öncelikle bu merkezin bir parçası da trafik yoğunluğu haritası. Trafik yoğunluğu verisiyle birlikte aynı zamanda hangi noktada yoğunluk varsa bizim değiştirilebilir mesaj sistemi dediğimiz sistemlerimiz var. Özellikle E-5 üzerinde bulunan sistemler, ana arterlerde bulunan sistemler, orada hangi aksta bir sıkışıklık varsa sürücülerimizi diğer yönlere doğru yönlendiriyoruz. Hangi güzergahın tercih edilmesi, hangisinin tercih edilmemesi gerektiği ile de sürücülerimizi bilgilendirmiş oluyoruz. Kapanmadan hemen öncesine kadar da bu yoğunluklar devam edecek. Herkes bir yere ulaşmaya çalışıyor mecburen biraz sabırlı olmak zorundayız" dedi. - İSTANBUL