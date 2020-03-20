İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

6 saat önce

İstanbul'un tarihi camileri en boş günlerinden birini yaşıyor.

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İstanbul'un tarihi camileri en boş günlerinden birini yaşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle tarihi camiler ve avluları boş kaldı.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması nedeniyle tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eyüp Sultan Camii'nin boş kalmış halleri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:01 Kaynak: İHA

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