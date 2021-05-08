Büyük Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi dualar edildi - Son Dakika

İstanbul'un tarihi camileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Kadir Gecesine sessiz girdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Camisi ve Süleymaniye Camisi gibi kentin tarihi camileri ile Büyük Çamlıca Camisi'nde vakit namazları eda edildi. Cemaatle kılınan vakit namazlarından sonra dualar edildi. "Tam kapanma" uygulaması nedeniyle camilerde Kadir Gecesi programları düzenlenmedi.

Camilerin minarelerinden Kadir Gecesi dolayısıyla dualar okundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin minaresinde okunan duada şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ım, mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mazlumlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalık illetinden kurtar Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva eyle. Bu salgın hastalık yüzünden vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Kuraklık çeken topraklarımıza rahmetinden, bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım."

Mahyalar süslendi

87 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslenirken, Sultan Ahmet Camisi'nde "Vakit Paylaşma Vakti" yazılı mahya asıldı. Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına ise Türk bayrağı yansıtıldı.