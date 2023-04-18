İstanbul'da gerçekleşen operasyonda yasa dışı yollarla ticareti yapılan 1 milyon dolar değerinde elmas ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da gerçekleşen operasyonda yasa dışı yollarla ticareti yapılan 1 milyon dolar değerinde elmas ele geçirildi

18.04.2023 13:03

İstanbul Kapalıçarşı'da gerçekleşen operasyonda, değeri 20 milyon TL'ye ulaşan elmaslar ele geçirildi. İki parça halindeki elmasın Afrika üzerinden önce Suriye'ye, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenirken, operasyon sonucunda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi alarma geçiren yasadışı elmas kaçakçılığı İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta yabancı uyruklu 2 kişinin, tarihi Kapalıçarşı'da kaçak elmas satmaya çalıştığı istihbaratına ulaştı.

ALICI VE SATICILAR TESPİT EDİLDİ

Alınan istihbarat üzerine 12 Nisan'da geniş çaplı çalışma gerçekleştiren ve çarşı çevresinde takip başlatan polis, ilk olarak işlenmemiş ham elması satacaklarından şüphelenilen Suriye uyruklu M.M.D. ve M.F.M. ile bu elması alacak olan işyeri sahibi M.A. ve A.A. adlı 4 Suriyeliyi tespit etti.

2 PARÇA HALİNDE İŞLENMEMİŞ ELMAS ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede sivil kıyafetle "müşteri" kılığında dolaşarak çarşı çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, kuşkulu davranışlarda bulunan alıcı ve satıcı durumundaki 4 kişiyi takibe aldı. Adli karar ile operasyonun düğmesine basan İstanbul Mali Şube Polisi, işyerine baskın düzenledi. Elmas kaçakçılarının işyerinde 2 parça halinde 61,38 karat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu (20 milyon lira) öğrenildi.

İstanbul'da tarihi operasyon: 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi

EN ÖNEMLİ ELMAS OPERASYONLARINDAN BİRİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon kapsamında ele geçirilen iki parça halindeki elmasın Afrika üzerinden önce Suriye'ye, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Yurda nasıl sokulduğu ve hangi Afrika ülkesinden getirildiği araştırılan elmasla ilgili yürütülen operasyonun, ülke tarihinin en önemli elmas operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartı ile salıverildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da gerçekleşen operasyonda yasa dışı yollarla ticareti yapılan 1 milyon dolar değerinde elmas ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gerçekleşen operasyonda yasa dışı yollarla ticareti yapılan 1 milyon dolar değerinde elmas ele geçirildi - Son Dakika
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