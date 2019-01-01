İstanbul'un "taşı toprağı altın"
1 saat önce
Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, 2018'de de "taşı toprağı altın" olmaya devam etti.
Türkiye
ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul
, 2018'de de "taşı toprağı altın" olmaya devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:15
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