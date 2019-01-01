Son Dakika Haberleri: İstanbul'un "taşı toprağı altın"

İstanbul'un "taşı toprağı altın"

1 saat önce

Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, 2018'de de "taşı toprağı altın" olmaya devam etti.

İstanbul'un
Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, 2018'de de "taşı toprağı altın" olmaya devam etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:15 

İstanbul, Ekonomi
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