Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Tek MHP'li Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

İstanbul'un Tek MHP'li Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

10 dakika önce

Silivri'nin MHP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevine başladı.

İstanbul'un Tek MHP'li Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı, System.String[]


Silivri'nin MHP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevine başladı. 

Silivri Adliyesi'ne gelen Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer Karagöl'den mazbatasını aldı. Mazbata töreninde Volkan Yılmaz'a, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti.  Adliye önünde kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Yılmaz, "Mazbatamızı almış bulunmaktayız. Öncelikle bu seçim atmosferinin Silivri'nin hoşgörüsüne yakışan bir ortamda yaşanmasından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Arkamızda hiçbir menfaat beklemeden duran arkadaşlarımıza, Silivrili hemşerilerimize, AK Parti ve MHP teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.  

Görüntü Dökümü:

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-İlçe Seçim Kurulu ziyareti

-Mazbata alınması

-Adliye önünde basın açıklaması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:37 Kaynak: DHA

Volkan Yılmaz, Silivri, MHP, Güncel
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