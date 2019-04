İstanbul'un Tek MHP'li Belediye Başkanı Yılmaz: 50 Yıl Sonra Tarihe Bir Not Düştüm

31 Mart Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Silivri 'yi kazanan MHP adayı Volkan Yılmaz , " Milliyetçi Hareket Partisi 'nin (MHP) 50 yıllık İstanbul özlemini Silivri'de Belediye Başkanlığı'nı kazanarak giderdik, tarihe not düştük" dediResmi olmayan sonuçlara göre, Silivri'de Cumhur İttifakının MHP adayı Volkan Yılmaz kazandı. Yılmaz böylece İstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı oldu. 1999 yılından beri CHP yönetiminde olan Silivri'yi kazanarak büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Yılmaz, DHA mikrofonlarına konuştu. Silivri için hayata geçirmeyi planladığı 23 mega projeden bahseden Yılmaz, Silivri'yi İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri haline getirerek, toplumun her kesimine yayılmayı hedeflerini belirtti."MHP, 50 YIL SONRA İSTANBUL'DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI"Volkan Yılmaz, "Silivri'de hem Cumhurbaşkanımızın hem de evladı olmaktan her zaman gurur duyduğum Sayın Devlet Bahçeli 'nin talimatları ve görevlendirmeleriyle bu göreve layık görüldüm. Silivri' de 28 Aralık 2018'de başlayan adaylık tespit etme sürecinden bugüne kadar olan zamanda Silivri halkıyla kucaklaşarak Silivri Belediyesi'ni kazanmış gözüküyoruz. Şu an resmi olmayan sonuca göre Silivri MHP'li bir belediye oldu ve bu bizim için önemli. Çünkü hem Cumhurbaşkanımıza hem de Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye karşı vazifemi yapmış bir kardeşleri olarak huzurlarına çıktım. MHP, 50 yıl sonra İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığını üstlenmiş oldu. Ben de MHP'li bir belediye başkanı olarak MHP'nin İstanbul'daki 50 yıllık tarihini değiştirdim. Tarihe not düşerek tarihe geçtim" dedi."HİZMETLERİMİZLE ÖRNEK BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"Tarihe not düşerek belediye başkanı olmakla görevinin bitmediğini söyleyen Yılmaz, "İşin zor kısmı bundan sonra başlıyor. Biz Silivri'de MHP'li bir belediyenin yapabileceklerini göstermem lazım. Her zaman vatandaşın yanında olduğumuzu, hizmetlerimizle örnek bir belediye olarak gösterileceğimizi anlatmamız lazım. Bunu da İstanbul'un batı kapısından başlayıp İstanbul'un geneline doğru yaymayı hedefliyorum" şeklinde konuştu."BANA OY VEREN YA DA VERMEYEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM"Seçildiği gün herkese eşit mesafede yaklaşacağı sözünde bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Silivri'nin merkezine Volkan Yılmaz'ı koyacağım. Bir pergel düşünün. O çemberin etrafındaki her noktadaki her vatandaşa insan ayrımı yapmaksızın eşit mesafede duracağım. Silivri'de bana oy veren ya da vermeyen herkesin, tüm Silivri'nin belediye başkanıyım" dedi."BÜTÜN PROJELERİMİZİN AMACI SİLİVRİ'Yİ MARKA KENT YAPMAK"Yılmaz konuşmasını, "Kadınlara yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Hanımlarımızın üzerindeki yükü hafifleteceğim. Sosyal projelerle sosyal belediyeciliği hayata getireceğim. Sosyal sorumluluk projeleriyle mutlu bir Silivri halkının yaşadığı bir Silivri hayata geçireceğim. Bizim bütün projelerimizin amacı Silivri'yi bir marka kent yapmak olacak" sözleriyle tamamladı.- İstanbul