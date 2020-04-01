İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarındaki denetimler sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 87 bin 543 araç ile 177 bin 474 kişi kontrol edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30-31 Mart arasında kentin tüm girişi çıkışlarında araçlar ve yolcular denetlendi.

Uygulamalarda 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde kurallara uymayan 162 araca ceza yazılırken 129 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Şehir içinde yapılan denetimlerde ise 4 bin 757 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 74 araca da trafik cezası kesilirken Kabahatler Kanunundan 52 kişiye idari para cezası uygulandı.