Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Tuzla İlçesinin İçmeler Mahallesinde Henüz Bilinmeyen Nedenden Dolayı Kimyasal Bir Koku...

İstanbul'un Tuzla İlçesinin İçmeler Mahallesinde Henüz Bilinmeyen Nedenden Dolayı Kimyasal Bir Koku...

37 dakika önce

IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var. İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.

İstanbul'un Tuzla İlçesinin İçmeler Mahallesinde Henüz Bilinmeyen Nedenden Dolayı Kimyasal Bir Koku..., System.String[]
IHAAW062421-ASA/26-02-2019

- İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var. İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor. 26.02.2019 06: 24: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:30 Kaynak: İHA

İçmeler, Tuzla, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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