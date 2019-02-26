İstanbul'un Tuzla İlçesinin İçmeler Mahallesinde Henüz Bilinmeyen Nedenden Dolayı Kimyasal Bir Koku...
37 dakika önce
IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var. İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.
IHAAW062421-ASA/26-02-2019
- İstanbul
'un Tuzla
ilçesinin İçmeler
Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var. İtfaiye
ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor. 26.02.2019 06: 24: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:30 Kaynak: İHA
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