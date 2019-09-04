İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı.
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İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. - İSTANBUL
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