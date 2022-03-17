İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı

17.03.2022 13:50
İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı

İstanbul'un köklü kolejlerinden biri bu taciz olayıyla sarsıldı. 38 yaşındaki kadın öğretmen erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor. Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.

İSTİFA ETTİ AMA KURTULAMADI

Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı. Yaptıklarının ortaya çıkacağını anlayan E.S. 4 yıldır çalıştığı okuldan istifa etti, ancak bununla kurtulamadı ve gözaltına alındı.

Psikologlar eşliğinde polis tarafından ifadeleri alınan erkek öğrencilerin anlattıkları tacizin boyutunu ortaya çıkarttı.

"BEN SEKS TANRIÇASIYIM" DEYİP ASANSÖRDE SIKIŞTIRMIŞ

E.S. iddiaya göre öğrencilerine kendisinin 'seks tanrıçası' olduğunu söyleyerek okul içerisinde çocuklara yapmadığını bırakmamış. Öğrenciler ifadelerinde öğretmenlerinin kendilerine dudağından öptüğünü, asansörde sıkıştırdığını ve cinsel içerikli oyunlar oynamaya zorladığını anlattı.

ÇOCUKLARA CİNSEL MESAJLAR YAZMIŞ

Evli olan 37 yaşındaki E.S.'nin öğrencilere gönderdiği cinsel içerikli mesajlar da ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen E.S. çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklandı.

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Cinsel İstismar, Öğretmen, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı - Son Dakika


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