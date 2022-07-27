Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

Altunizade, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi - Son Dakika

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