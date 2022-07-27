İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi - Son Dakika
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İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi

27.07.2022 15:45

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları araçtan tahliye edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları araçtan tahliye edildi.

Söğütlüçeşme yönünde giden metrobüs, Altunizade durağına yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü yolcuları tahliye etti.

Arızalanan metrobüs, dumanların azalmasından sonra yolcu almadan duraktan ayrıldı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, yolcuların duman çıkan metrobüsten hızla uzaklaşması yer aldı.

Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Altunizade, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi - Son Dakika
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