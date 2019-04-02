İstanbul'un Üsküdar İlçesinde Yangın
1 saat önce
Üsküdar ilçesinde yangın çıkan boğazı gören villada hasar meydana geldi.
Üsküdar
ilçesinde yangın çıkan boğazı gören villada hasar meydana geldi.
Kirazlıtepe Mahallesi Dar Sokak'ta bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis
ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.
Maddi hasarın oluştuğu villadaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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