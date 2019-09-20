İstanbul'un üstünde yağmur bulutları
41 dakika önce
İstanbul'da beklenen yağmur başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
'da beklenen yağmur başladı. Sabah
saatlerinden itibaren İstanbul'u üstünde yağmur bulutları sardı. Boğaz ve tarihi yarımada üstündeki bulutların öğle saatlerinde doğru sağanak bırakması bekleniyor.
GörüntüDökümü:
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-Boğaz ve tarihi yarımada üzerindeki bulutlar
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