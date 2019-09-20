İstanbul'un üstünde yağmur bulutları
35 dakika önce
İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı. Sabah
saatlerinden itibaren İstanbul
'u üstünde yağmur bulutları sardı. Boğaz ve tarihi yarımada üstündeki bulutların öğle saatlerinde doğru sağanak bırakması bekleniyor.
Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Gece kulüplerine 'erkete' operasyonu! Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum