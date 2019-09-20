Son Dakika Haberleri: İstanbul'un üstünde yağmur bulutları
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İstanbul'un üstünde yağmur bulutları

35 dakika önce

İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı.

İstanbul'un üstünde yağmur bulutları, System.String[]
İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u üstünde yağmur bulutları sardı.  Boğaz ve tarihi yarımada üstündeki bulutların öğle saatlerinde doğru sağanak bırakması bekleniyor.


İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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