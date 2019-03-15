istanbul'un yangın kuleleri
1 saat önce
Eski bir itfaiyeci ve eski itfaiye müdürü olan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç; ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından günümüze kadar, başta yangın kuleleri olmak üzere "İstanbul ve Yangın" tarihini anlatıyor.
Eski bir itfaiyeci ve eski itfaiye müdürü olan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
; ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından günümüze kadar, başta yangın kuleleri olmak üzere "İstanbul
ve Yangın" tarihini anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50
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