Son Dakika Haberleri: istanbul'un yangın kuleleri

istanbul'un yangın kuleleri

1 saat önce

Eski bir itfaiyeci ve eski itfaiye müdürü olan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç; ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından günümüze kadar, başta yangın kuleleri olmak üzere "İstanbul ve Yangın" tarihini anlatıyor.

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Eski bir itfaiyeci ve eski itfaiye müdürü olan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç; ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından günümüze kadar, başta yangın kuleleri olmak üzere "İstanbul ve Yangın" tarihini anlatıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50 

İtfaiye, Abdurrahman Kılıç, İstanbul, Ekonomi
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