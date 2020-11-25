DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

İSTANBUL'UN YANGIN RAPORU: EN BÜYÜK NEDENİ, EN FAZLA YANGIN ÇIKAN İLÇELER...

- Megakentin yangın raporu açıklandı...

- Rapordan,

* Yılın ilk 10 ayında İstanbul'da çıkan toplam yangın sayısı, 17 bin 697 olarak kaydedildi. Geçen yıl ise bu sayı 19 bin 161'di.

İstanbul'daki 10 yangından 7'si sigara ve elektrik kontağı nedeniyle çıktı.

Yangınların yüzde 68,5'i Avrupa, yüzde 31,5'u ise Anadolu yakasında çıktı.Avrupa yakasında en çok yangın çıkan ilçe Esenyurt, Anadolu yakasında ise Pendik.İstanbul İtfaiyesinin olay yerine ortalama ulaşma süresinin, 5 dakika 41 saniye.

Beyza Nur GÜLER - Güven USTA/İstanbul, - İSTANBUL'da bu yıl yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalırken yangınların en büyük nedeninin sigara ve elektrik kontağı olduğu açıklandı.İstanbul'da, 2020 yılının ilk 10 ayına ait yangın verilerini açıkladı. Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yangın sayısı, yüzde 7,6 azaldı. İstanbul İtfaiyesi, 2020 yılının ilk 10 ayında yangın, sıkışmalı trafik kazası, can kurtarma, su baskını gibi toplam 55 bin 419 olaya müdahale etti. İtfaiyenin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 10 ayında İstanbul'da çıkan toplam yangın sayısı, 17 bin 697 olarak kaydedildi. Geçen yıl ise bu sayı 19 bin 161'di. İstanbul'daki 10 yangından 7'si sigara ve elektrik kontağı nedeniyle çıktı. Sigaranın neden olduğu yangınlar, toplam yangın sayısının yüzde 40,55'ini oluşturuyor. Yangınların yüzde 68,5'i Avrupa yakasında, yüzde 31,5'u ise Anadolu yakasında meydana geldi. Avrupa yakasında en çok yangın çıkan ilçe Esenyurt, Anadolu yakasında ise Pendik olarak kaydedildi.

EN ÇOK YANGIN AVRUPA YAKASINDA ESENYURT, ANADOLU YAKASI'NDA PENDİK'TE ÇIKTI İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "İtfaiye Daire Başkanlığı'nın iki ana müdahale müdürlüğü var. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlükleri. Dolayısıyla kendi içimizde de bu yangınlara müdahaleleri Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayırıyoruz. Avrupa yakasının personel açısından dağılımı yüzde 65 civarında, Anadolu yakasında yüzde 35 civarında. Sebebi şu, Avrupa Yakasındaki yangın sayımızın miktarı, Anadolu yakasındaki yangın sayısı miktarından daha fazla. Bütün çıkan yangınların yüzde 68 civarı Avrupa Yakasında, yüzde 31,8 civarı ise Anadolu Yakasında gerçekleşti. En fazla yangının çıktığı ilçemiz Avrupa Yakasında Esenyurt, en az yangının çıktığı ilçemiz ise Bakırköy. Anadolu yakasında ise en fazla yangın Pendik'te en az yangın da Adalar ilçemizde gerçekleşti" dedi.

YANGINA EN ÇOK SİGARA NEDEN OLUYORKıyaslama yapıldığı zaman 2019 yılının ilk on ayıyla, 2020 yılının ilk 10 ayı arasında, yangın sayısında belli bir oranda düşüş olduğunu dile getiren Albayrak, "Aşağı yukarı yüzde 7.7 civarında bir düşüşümüz var. Bunun tabii farklı nedenleri var. Özellikle bizim İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yürütmüş olduğumuz, farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri neticesinde. Tabii bir de ilçelerin demografik yapıları, sanayileşme, bina stokunun kalitesi… Bunların hepsi önemli rol oynuyor. En çok yangın çıkma nedeni aslında sigara kaynaklı. Bizdeki yangınların yaklaşık olarak yüzde 40,55'i sigara kaynaklı yangınlar. İkincisi ise elektrik kaynaklı yangınlar. Bunlarda yüzde 26 civarında. Dolayısıyla toplamda baktığınız zaman aslında yangınların yüzde 68'e yakını hem sigaradan hem de elektrik kaynaklı yangınlardan oluşuyor. Yüzde 2,6 civarında da çocuklar yangına neden oluyor. Malumunuz özellikle bu pandemi sürecinde evde tıkalı kaldılar. Genellikle de her ne kadar böyle yıllara göre bakıldığı zaman azalma görünse de maalesef çocuklar, ateşle oynamayı seviyorlar" diye konuştu

OLAY YERİNE ORTALAMA 5 DAKİKA 41 SANİYEDE ULAŞIYORLAR 2020 yılının ilk 10 ayında, İstanbul İtfaiyesi'nin olay yerine ortalama ulaşma süresinin, 5 dakika 41 saniye olduğunu ifade eden Albayrak, şunları söyledi: "Uluslararası standartlarda aslında bu 6 civarındadır. Bizde 5,41 çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de, çeper ilçeler dediğimiz Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz, Sarıyer gibi ilçelerde özellikle yüzölçümü yüksek, yerleşimi daha az olan yerlerde, maalesef yangın çıktığı zaman oraya ulaşmak süremizi artıyor. Bu da ortalamayı da artırıyor aslında. Biz aslında 5,28 ila 5,31 arasında bir rekora sahibiz diyelim ama bunun için de çeşitli önlemlerimiz var. 124 itfaiye istasyonu var, Tuzla'dan ve Çatalca Binkılıç köyüne kadar dağılmış itfaiye istasyonlarımız var. Bunların 97 tanesi profesyonel, 27 tanesi de gönüllü itfaiye istasyonları. Bu çeper ilçelerde özellikle, çıkan yangınlara biran önce müdahale edilebilmesi anlamında gönüllü itfaiye istasyonlarımız, büyük rol oynamaktadır. Çünkü biz itfaiyecilerin bir mottosu vardır, biz deriz ki, 'En büyük yangın bir kova suyla söndürülür'. Ancak bunu zamanında yaparsak. "

"VATANDAŞLAR İTFAİYE ARAÇLARININ GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN PARK YAPMAMALI"Yangına müdahale için yola çıkan ekiplerinin, çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ve bunun da olay yerine ulaşma süresini uzattığını anlayan Remzi Albayrak, "Yani bizim başımıza hiç gelmez dememeli vatandaşlarımız. Özellikle araçlarını park ederken, bir itfaiye aracın geçebileceği mesafeye çok dikkat etmeliler. Yani park ettikten sonra şöyle dönüp bir bakmalılar ki, buradan bir itfaiye aracı geçebilir mi diye. Tabii bu vatandaşın üzerine düşen görev, bir de İlçe belediyelerimizin üzerine düşen görevler var. Bazı tedbirlerin alınması lazım, özellikle dönemeçlerde araçların park etmemelerini sağlamaları için çeşitli fiziksel önlemler almaları lazım. Bir de itfaiye Daire Başkanlığı'nın üzerine düşen görevler var. Bizim de, özellikle Tarihi Yarımada gibi böyle eski yerleşim alanlarında sokakların, caddelerin daha dar olduğu yerlerde, küçük itfaiye araçlarına ihtiyacımız var. Bu konuda da çalışmalarımız var, inşallah 2021'de, manevra kabiliyeti yüksek, ebatları daha küçük araçlarla en kısa sürede olay yerine ulaşmaya çalışacağız" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE MÜRACAAT EDİP EĞİTİM ALABİLİRLER"Vatandaşların yangın konusunda bilinçlenmesi ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Gerek itfaiye eğitim merkezimiz, gerek AKOM, gerekse de Acil yardım ve Can kurtarma Müdürlüğü'ndeki eğitim merkezimiz kanalıyla, bir de itfaiye istasyonlarımız kanalıyla vatandaşlarımıza deprem, pandemi, salgın ve diğer doğal afetler konusunda eğitim vermekteyiz. Vatandaşlarımızın bu konulardaki bilincini ve farkındalığını arttırmak ve doğru davranış biçimlerini sergileyebilmeleri için eğitimler vermekteyiz. Vatandaşlarımız bizlere müracaat edip eğitim alabilirler. Özellikle deprem ve depremden kaynaklı yangınlar söz konusu olduğu zaman, geç kalmamak lazım. Mutlaka bu konuda bilinçlenmemiz ve farkındalığımızın artması lazım. Evet bize çok iş düşüyor ama vatandaşa da iş düşüyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------ -İstanbul İtfaiyesi'nden görüntüler-İtfaiye araçları-İtfaiye Daire Başkanı ile röp. -Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER) -Yangın görüntüleri-Yangın müdahale görüntüleri

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2- ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOPALI KAVGA: 2 YARALI

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla bacağından, bir kişi ise aldığı sopa darbesiyle yaralandı.Olay saat 14.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Gökhan K. ile tekstil işiyle uğraşan Ramazan K. ve kardeşi Ahmet K.'yla sözlü tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Gökhan K. daha sonra yanında getirdiği silahla Ahmet K.'ya ateş açtı. Ahmet K. bacağından yaralandı. Çıkan arbedede Ramazan K. ise aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Gökhan K. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan olduğu ve yaşanan arbede sonucu bir aracın camlarının kırık olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Boş kovan ve camları kırık olan araçtan görüntü-Genel ve detaylar

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3-KAĞITHANE'DEKİ KAZADA YOLA SAVRULAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHAKağıthane, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı öne sürülen motosikletli kaza yaptı. Yerde yatan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kaza, Okmeydanı D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil Kadir Çetinkaya'nın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yere savruldu. Kazaya neden olan otomobil ise durmayarak yoluna devam etti. Kazayı görenler olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü: -------------------------Kaza yapan motosikletli-Yaralıya sağlık ekibinin müdahale etmesi-Yaralının ambulansa alınması-Oluşan trafik-Genel ve detaylar

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4- ÖNCE DÖŞEDİLER SONRA ÇALDILAR... BAKIRKÖY'DEKİ FİBER KABLO HIRSIZLIĞINDA DETAYLAR

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/BAKIRKÖY'de fiber kabloları çalan kişilerin bir süre önce kabloları döşeyen taşeron firma çalışanları olduğu öğrenildi. Yeşilköy'de oturanlar internet bağlantılarının olmadığı gerekçesiyle Türk Telekom'u aradılar. Yapılan araştırmada o bölgede herhangi bir arıza tespit edemeyen ekipler, ihbarların yoğun olduğu bölgeye ekiplerini gönderdiler. Fiber kabloların çalındığını gören görevliler durumu Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bildirdi. Geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana gelen fiber kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan polis, inceledikleri güvenlik kameralarından hırsızların geldiği kamyonetin plakasını tespit etti. Aracın Orhan G.'ye ait olduğunu belirleyen Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri Orhan G.'yi gözaltına aldı. Orhan G. yanında bulunanların da kardeşi Selim G., ile Mercan K., ve Harun Ç., olduğunu belirtti. 4 şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde atıl durumda olan fiber kablolar işe yaramadığı için aldıklarını ve 70 bin TL'ye Mesut A., adlı hurdacıya sattıklarını söylediler. Piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 2 bin 200 metrelik kabloyu çalan şüphelilerin taşeron firmada çalıştığı tespit edildi. Çalınan kabloları da şüphelilerin bir süre önce döşediği belirlendi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen Orhan G., Harun Ç., Selim G., ve Mercan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDIAkıl almaz hırsızlık güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde gündüz vakti fosforlu yelekle gelen şüphelilerin motorlu hızarla kestiği fiber kabloları, kamyonete yükleyip çaldığı görülüyordu.

Görüntü dökümü: -----------------------Güvenlik kamerası görüntüleri--sokaktan detaylar-Muhabir anonsu (Müslim SARIYAR)-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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5-TAKSİCİYLE KADIN MÜŞTERİNİN ÜCRET TARTIŞMASI KAMERADA

Erol DEĞİRMENCİ/ FATİH'te kadın müşteri ile taksi şoförü ücret nedeniyle tartıştı. Kadın müşteri taksi hareket halindeyken inmeye de çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünden, aracına bir kadın müşteri aldı. Ünver müşterinin taksiye binmesi üzerine taksimetresini açarak hareket etmeye başladı. Taksiciyle kadın yolcu arasında bir süre sonra ücret tartışması yaşandı. Taksici ile tartışmasını sürdüren kadın daha sonra hareket halindeki araçtan inmeye kalktı. Ünver ani frenle dururken, kadın taksiden inerek uzaklaşmaya başladı. Peşinden giden araç şoförü kadını durdurarak, "Polis çağıracağım. Paramı ver" dedi. Şoförün sözlerine "Götür ben karakolum. Ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" diyerek karşılık verdi. Kadınla daha fazla tartışmaya girmek istemeyen taksi şoförü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ise şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.