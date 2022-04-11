İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası - Son Dakika
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İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası

11.04.2022 13:22

- İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası Kandıra'nın gizli koyları kampçıların, pembe kayalar ise fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan doğa harikası koylar, hafta sonu kampçıların akınına uğruyor.

- İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası

Kandıra'nın gizli koyları kampçıların, pembe kayalar ise fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan doğa harikası koylar, hafta sonu kampçıların akınına uğruyor. İlginç yapısı ile dikkat çeken pembe kayalar ise özellikle gün batımında fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra'nın saklı cenneti havadan görüntülendi.

Jeolojik yapısı ve doğal güzelliği ile geçmişi Antik Çağa dayanan kayalıkları ile görenleri adeta büyüleyen Kandıra havadan görüntülendi. İstanbul'a 90 km uzaklıkta olan ve tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Antik Çağ'da taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi'nde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişi heyecanlandırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliği ile turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Deniz suyuyla dolu bir mağara olan Cennet Havuzu, Sardala Koyu ve Pembe Kayalar görenleri adeta mest ederken gün doğuşu ve batımını izlemek isteyenlerin, fotoğraf meraklıların mekanları arasında yer alıyor.

İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası
İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası
İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası
İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası
İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası - Son Dakika


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