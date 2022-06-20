İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler başladı - Son Dakika
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İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler başladı

20.06.2022 10:55

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mor gelinliği giyen lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mor gelinliği giyen lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Farklı konseptlerde hazırlanan lavanta bahçeleri, doğal fotoğraf stüdyosu oluşturması nedeniyle İstanbul ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lavanta bahçeleri hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Özel bir sektörde çalışan ve işten arta kalan zamanlarında lavanta ile ilgilenen genç girişimci Furkan Yaran; "Mor kokulu günden herkese merhaba. Bahçemizde yaklaşık 4 yıldır oluşturduğumuz lavantalarımız bu yıl da ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladı. İstanbul'a 1 saatlik uzaklıkta bulunan bahçemize bu yıl farklı konseptler ekledik. Tüm ziyaretçilerimizi huzur dolu, doğal fotoğraf stüdyosu bahçemize bekleriz" dedi. Lavanta bahçesinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden ve lavantaların mor renge büründüğünde yaşadığı mutluluğu aktaran Ayşe Avcı da; "İşten arta kalan zamanlarımızda bahçemizle ilgileniyoruz. Güzel bir konsept oluşturduk. Burada ailemle birlikte tarlamızı daha da güzelleştirmek için çalışma yapıyoruz. 1 buçuk ay boyunca devam edecek bu güzelliğe tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"TÜM FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ"

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada Tekirdağ'ın lavanta tarlalarının turizmi canlandırdığı kaydetti. Hacıoğlu şunları kaydetti; "Tekirdağ eko turizmin önemli merkezlerinden birisi konumunda. Coğrafi olarak İstanbul'a yakın konumda olmasından dolayı yerli yabancı turistleri kendisine çekiyor. Özellikle yılın bu zamanlarında tarlaları mora boyayan lavantalar şehrin önemli turizm kaynaklarından birisi haline geliyor. Foto safari tutkunlarının merkezi yine Tekirdağ oluyor. Doğa ile iç içe, stresten ve şehir gürültüsünden uzak şekilde insanlar rahatlamaya, nefes almaya yer arıyor. Bu da Tekirdağ'da mümkün. Çerkezköy ilçemizde de ve Lavanta günleri çerçevesinde yapacağımız etkinliklerimize tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz. Lavanta tarlaları, tıpkı kanola, ayçiçeği, gelincik tarlaları gibi fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinden birisi haline geldi. Tekirdağ eko turizmiyle yine ülkemizin en gözde şehirlerinden birisi halinde" ifadelerine yer verdi.

(Hüseyin Gökçeli - İHA)

YORUMLAR
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'Tekirdağ Lavanta Günleri'' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek 'Tekirdağ Lavanta Günleri'' 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek Oğlunun şehadet haberiyle aynı gün gelen hediyesini baş köşesinde saklıyor Oğlunun şehadet haberiyle aynı gün gelen hediyesini baş köşesinde saklıyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler başladı - Son Dakika
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