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İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın "saklı cenneti" longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın "saklı cenneti" longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor

11.06.2021 11:18
İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longoz Ormanları, Kovid-19 tedbirleri eşliğinde kademeli normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longoz Ormanları, Kovid-19 tedbirleri eşliğinde kademeli normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Trakya'nın "saklı cenneti" olarak nitelendirilen longozlar, yeşilin bin bir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra 544 bitki, 25 sürüngen, 50 memeli, 30 tatlı su balığı, 20 deniz balığı ve 219 kuş türünü barındıran longoz ormanları güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Mert Gölü'ndeki kuş gözlem kulesinden dürbün ve teleskopla bölgedeki kuşlar gözlemlenebiliyor. Gölden kano ile kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını ve birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Yürümek isteyenler için yürüyüş yolları, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler için dinlence alanları, göllerde kano yapmak veya longozda çadır kurmak isteyenler için de çeşitli alanlar yer alıyor.

Kırklareli kent merkezine 95, Demirköy ilçesine 15, İstanbul'a 225, Edirne'ye 170, Tekirdağ'a 130 kilometre uzaklıktaki oksijen deposu longoz, günübirlik ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında sayılıyor.

"Dünyada görülmeye değer ender yerlerden biri"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin çok önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu, günden güne de keşfedildiğini söyledi.

İlin özellikle ekoturizm alanında ön plana çıktığını anlatan Şen, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenleri kente davet etti.

Kırklareli'nin İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'ye yakın olmasından dolayı son yıllarda turist sayısını arttırmayı başardığını dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Kontrollü normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde Türkiye'nin her köşesinden turistlerimizi bölgemize davet ediyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında misafirlerimiz günübirlik tatillerini yapabilir, konaklamak isteyenler çadırlarını kurabilir ya da civardaki konaklama tesislerinden yararlanabilirler. Longoz ormanları dünyada görülmeye değer ender yerlerden biri. Bu ender yeri tüm insanlar görmeli ve buranın atmosferinde yaşamalı. Ormanlarımıza gelen turistlerimiz yeşilin bin bir tonu ile karşılaşacak. Ormanları gezen turistler keyfine doyumsuz manzaralara tanıklık edecekler."

İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın saklı cenneti longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın saklı cenneti longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın saklı cenneti longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın saklı cenneti longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın saklı cenneti longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın 'saklı cenneti' longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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