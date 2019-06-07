Son Dakika Haberleri: İstanbul'un yeni incisi Taksim'e güzellik katıyor
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İstanbul'un yeni incisi Taksim'e güzellik katıyor

58 dakika önce

Taksim'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un yeni incisi Taksim'e güzellik katıyor, System.String[]
Taksim'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinlerin elektrik tellerindeki görüntüsü Taksim Camii'nin ortaya çıkan manzarasıyla birleşince görenleri kendisine hayran bıraktı.

Öğle saatlerinde güvercinlerin elektrik tellerindeki sıralı dizilişi Taksim Camii ile birlikte masalsı görüntüler oluştururken, Taksim Meydanı'ndaki turistlerin de ilgi odağı haline geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Taksim, Güncel
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