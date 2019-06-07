İstanbul'un yeni incisi Taksim'e güzellik katıyor
58 dakika önce
Taksim'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Taksim
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Taksim'de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii'nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinlerin elektrik tellerindeki görüntüsü Taksim Camii'nin ortaya çıkan manzarasıyla birleşince görenleri kendisine hayran bıraktı.
Öğle saatlerinde güvercinlerin elektrik tellerindeki sıralı dizilişi Taksim Camii ile birlikte masalsı görüntüler oluştururken, Taksim Meydanı'ndaki turistlerin de ilgi odağı haline geldi. - İSTANBUL
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