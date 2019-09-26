Son Dakika Haberleri: İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı
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İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı

1 saat önce

Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) 11 yeni istasyonlu metro hattı için 97,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.

İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı, System.String[]

Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) 11 yeni istasyonlu metro hattı için 97,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.


'Sendikasyon kredisi' olarak veirlecek olan finansman paketinin 20 milyon euroluk kısmı A/B yapısı altında Societe General tarafından sağlanacak. Aslan payı olan 77,5 milyon euro da ayrıca Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) aracılığı ile gelecek. Projenin toplam maliyetinin 410 milyon euroyu bulması bekleniyor.

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İstanbul, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15 
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