İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi hizmete açılıyor - Son Dakika

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi hizmete açılıyor

İSTANBUL - Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile cumartesi günü hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un güzel siluetini anten çöplüğünden kurtararak; aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan; 369 metrelik kule yüksekliği ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile hizmete açılacağını bildirdi.

Bakanlık, Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayınının birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekanslarının karışmadan yayın yapabildiklerini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerinin dünya standartlarına taşınıp 'tek verici tesis' modeline geçileceğini, böylece dağınık haldeki vericilerin birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçileceğini vurguladı.

"Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni simgesi oldu"

Çamlıca Kulesi'nin, asırlar öncesine uzanan tarihi konumu ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un yeni simgesi olduğunu vurgulayan Bakanlık, toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kurulu olan Çamlıca Kulesi'nin deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı olduğunu belirtti.

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca antenin söküldüğünü ve tüm hizmetlerin tek kulede toplandığını belirten Bakanlık, böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığına işaret etti. İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlandığını da ifade eden Bakanlık, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak"

Çamlıca'nın konumu itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakanlık, ayrıca Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir terasları ile kısa vadede Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.