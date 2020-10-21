İstanbul'un yeşiline AK Parti'li belediye sahip çıkacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masraflı diyerek söktüğü dikey yeşillik ve aparatlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi talip oldu.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yol kenarında bulunan duvarlardaki dikey bahçelerin ve çiçeklerin kaldırılması sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi resmi dilekçe ile sökülen malzemeleri yeniden kullanım ve kamu kaynaklarının israf edilmemesi için kendilerine hibe edilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar attığı tweet ile İstanbul'da sökülen dikey yeşillik ve bunlara ait aparatları Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin talep ettiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar attığı tweet'te, "Kamu kaynaklarında israfın önlemesi amacıyla kendilerine verilmesini talep etmiş. Madem beğenmediniz bize gönderin, biz değerlendirelim diyorlar özetle..." ifadelerini kullanarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan'ın imzasını taşıyan dilekçeyi de paylaştı. - BALIKESİR