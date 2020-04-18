İstanbul'un yolları kısıtlama sonrası havadan görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'un yolları kısıtlama sonrası havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ardından İstanbul'un yolları havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Karar günler öncesinde duyurulmuş olmasına rağmen bugün çok sayıda vatandaşın marketlerde ve fırınlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibari ile vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlamanın ardından İstanbul'un yolları havadan görüntülendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

İstanbul'un yolları kısıtlama sonrası havadan görüntülendi

Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:10 Kaynak: İHA

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