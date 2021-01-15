İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 05:27
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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