İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

09.03.2022 12:11
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü.

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Kayaşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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